vds64

Максим vds64

 
44 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сотрудник в службу поддержки хостинг-компании.

    $500

    В компанию VDS64.com / VDS.ua требуется сотрудник в службу поддержки, для удаленной работы. Основные задачи: настройка и исправление ПО на серверах с ОС Linux- Centos, Debian. Умение работать по ssh , установка\настройка\исправление ПО: apache2, php, mysql, vsftpd, exim, ...

    PHPMySQLLinuxCentOSDebianISPmanager
    Служба поддержки17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется PR менеджер со знанием SEO.

    $500

    Требуется PR-менеджер со знанием SEO. Обязанности Pr-специалиста: 1. Слежение за отзывами о продукте в сети, постоянное реагирование на отзывы о продукте, активация новых отзывов. 2. Написание статей в профильные ресурсы для продвижения в поисковых системах и общего рейтинга ...

    Написание статейОбщение на форумах
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видео ролик интервью.

    Создание видео ролика интервью, отзыва о продукте. Длительность 60 сек. Текст для прочтения на русском языке будет выслан. Пример нужного видео (на англ. )- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=42y7jh0m5XY Просьба сразу указывать примерную стоимость работ.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист / Веб-дизайн - разработчики SimpleHM

    $500

    Привет фрилансерам! Если Вы хотите участвовать в разработке большого проекта, хотите чтобы Вашим кодом пользовались тысячи людей, чтобы Ваше имя стояло в списке разработчиков продукта, Вы умеете писать на Python (Linux CentOS) или Вы хороший веб-дизайнер, тогда Мы ищем именно ...

    PythonjQueryLinuxCentOS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш игра

    Необходимо создание довольно простой флеш игры: внизу есть строка для ввода в виде консоли. выше стоит не большой сервер (на фоне картинки нарисованной серверной комнаты). При каждом вводе нужной команды (список будет предоставлен) сервер немного поднимается(тянув за ...

    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш ролик

    Необходим рекламный флеш ролик примерно минутной длинны без озвучки. Сценарий: На светло сером фоне, темно серым цветом рисуется человечек, который делает вдумчивый жест, над ним появляется знак вопроса . Затем знак вопроса исчезает и появляется значек лампочки ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сотрудник службы поддержки Linux VPS серверов

    $500

    Требуется сотрудник в службу поддержки компании VDS64.com / VDS.ua Основной вид деятельности помощь клиентам в настройке серверов на ОС Linux - Centos, Debian. Умение обслуживать ПО httpd, php, mysql, vsftpd, exim, sendmail. Работа удаленная, график работы Вс, Пн - ...

    PHPMySQLLinuxCentOSDebian
    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Linux администратор в службу поддержки

    На постоянную удаленную работу в качестве специалиста службы поддержки хостинг провайдера виртуальных серверов требуется администратор ос Linux. Опыт работы и образование значения не имеют, имеет значение- умение работать с ОС Linux (Centos, Debian, Ubuntu) в консоле, ...

    PHPMySQLLinuxCentOSUbuntuDebian
    Служба поддержки9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад