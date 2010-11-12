В компанию VDS64.com / VDS.ua требуется сотрудник в службу поддержки, для удаленной работы. Основные задачи: настройка и исправление ПО на серверах с ОС Linux- Centos, Debian. Умение работать по ssh , установка\настройка\исправление ПО: apache2, php, mysql, vsftpd, exim, ...
- $500Служба поддержки17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется PR-менеджер со знанием SEO. Обязанности Pr-специалиста: 1. Слежение за отзывами о продукте в сети, постоянное реагирование на отзывы о продукте, активация новых отзывов. 2. Написание статей в профильные ресурсы для продвижения в поисковых системах и общего рейтинга ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создание видео ролика интервью, отзыва о продукте. Длительность 60 сек. Текст для прочтения на русском языке будет выслан. Пример нужного видео (на англ. )- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=42y7jh0m5XY Просьба сразу указывать примерную стоимость работ.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Привет фрилансерам! Если Вы хотите участвовать в разработке большого проекта, хотите чтобы Вашим кодом пользовались тысячи людей, чтобы Ваше имя стояло в списке разработчиков продукта, Вы умеете писать на Python (Linux CentOS) или Вы хороший веб-дизайнер, тогда Мы ищем именно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо создание довольно простой флеш игры: внизу есть строка для ввода в виде консоли. выше стоит не большой сервер (на фоне картинки нарисованной серверной комнаты). При каждом вводе нужной команды (список будет предоставлен) сервер немного поднимается(тянув за ...Разработка игр11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим рекламный флеш ролик примерно минутной длинны без озвучки. Сценарий: На светло сером фоне, темно серым цветом рисуется человечек, который делает вдумчивый жест, над ним появляется знак вопроса . Затем знак вопроса исчезает и появляется значек лампочки ...Анимация8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется сотрудник в службу поддержки компании VDS64.com / VDS.ua Основной вид деятельности помощь клиентам в настройке серверов на ОС Linux - Centos, Debian. Умение обслуживать ПО httpd, php, mysql, vsftpd, exim, sendmail. Работа удаленная, график работы Вс, Пн - ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт13 лет назад
На постоянную удаленную работу в качестве специалиста службы поддержки хостинг провайдера виртуальных серверов требуется администратор ос Linux. Опыт работы и образование значения не имеют, имеет значение- умение работать с ОС Linux (Centos, Debian, Ubuntu) в консоле, ...Служба поддержки9 заявокЗакрыт13 лет назад