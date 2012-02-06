Программист / Веб-дизайн - разработчики SimpleHM

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет фрилансерам!

Если Вы хотите участвовать в разработке большого проекта,

хотите чтобы Вашим кодом пользовались тысячи людей,

чтобы Ваше имя стояло в списке разработчиков продукта,

Вы умеете писать на Python (Linux CentOS) или Вы хороший веб-дизайнер,

тогда Мы ищем именно Вас!

В команду разработчиков панели управления SimpleHM (vds64.com/simplehm)

ищем программистов Python (написание клиент-серверных скриптов с использованием TCP для ОС CentOS 5/6 ).

ищем талантливого веб-дизайнера для работы над темплейтами панели, общим дизайном управления.

Знание jquery, умение писать код руками.

Нам не важно Ваше образование, и опыт работы, главное желание учиться, знать как выполнить поставленные задачи.

З\п не большая но с увеличением в будущем + постоянная работа над проектом-

500 у.е. - Python разработчик.

350 у.е. - веб разработчик.

Работа удаленная, но необходима полная доступность в течении рабочего дня.

Ваши резюме пишите на [email protected] с пометкой- разработчик SimpleHM.

Ждем именно Вас, ведь Мы знаем, что Вы талантливы :)

12 лет назад
vds64
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP-программист среднего уровня в браузерную игру

    $300

    На проект браузерной онлайн игры, требуется PHP-программист. Занятость 40 часов в неделю, график свободный, работа удаленная. Что требуется от исполнителя: 1. Знания PHP, MySQL на среднем уровне. 2. Знание основ AJAX ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется php-программист для работы в офисе

    $1000

    В профессиональную web-студию требуется ведущий разработчик php-программист для работы в штате. Требования: - опыт работы в web студии от 1 года; - знание современных основ php; - умение программировать модули для cms; - работа с популярными системами (Joomla, Битрикс, umi, ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист PHP + MySQL + JS для сдельной работы

    $500

    Здравствуйте Нужен программист для сдельной удаленной работы. Проекты будут различаться, могут быть доработки от 15$, до проектов начинающихся от 800$ Знания и умения: 1. PHP + MYSQL + JS 2. Технологию Ajax, Jquery или ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web – мастер

    $2500

    Требуется Web – мастер, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить. Коротко о нас: Мы занимаемся реализацией Интернет-проектов от идеи до бизнеса с последующей поддержкой, продвижением и развитием. Решаем отдельные ИТ-задачи. Требования: Отличное ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик сайтов

    $1500

    Здравствуйте, небольшая строительная компания ищет специалиста на постоянную работу в офисе для работы с существующими сайтами, их переделке, доработке и созданию новые проектов. Требования: - Хорошее знание php, mysql, ajax, js, html, css - Разработка дизайна и его верстка. Офис ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для поддержки сайта

    $1000

    Требуется программист со знанием php, js, html, MySQL. Огромный плюс – навыки верстки и знание PhotoShop для макетирования новых элементов на основе уже созданных (изменение размеров и компоновки). Задачи: 1. Поддержка сайта, оперативное реагирование для решения возникающих ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php программист

    Я заказывал проект у одного человека. Он всё выполнил, но для дальнейшей работы у него нет времени. Но проект нужно развивать и улучшать. Нужен PHP программист с такими знаниями: HTML, CSS -&gt; xhtml (W3C) PHP -&gt; CodeIgniter js ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Опытный PHP программист

    $1500

    Требуется опытный PHP программист, для участия в разработке крупного проекта. Требования: 1. Опыт работы от 3-х лет. 2. Наличие в портфолио крупных проектов на PHP+MySQL. (интернет-магазины, порталы и пр.) 3. Свободное владение PHP+MySQL (на 5+), JavaScript, Ajax. 4. Высокая скорость ...

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист (специалист по CMS Magento).

    Требуется программист (специалист по CMS Magento). Системы управления контентом, HTML-верстка Для постоянной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик) по CMS Magento. Работа регулярная но нагрузка не большая. Оплата за проект ***$, Как правило задачи связаны с доработкой интернет ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад