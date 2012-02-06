Программист / Веб-дизайн - разработчики SimpleHM

Привет фрилансерам!

Если Вы хотите участвовать в разработке большого проекта,

хотите чтобы Вашим кодом пользовались тысячи людей,

чтобы Ваше имя стояло в списке разработчиков продукта,

Вы умеете писать на Python (Linux CentOS) или Вы хороший веб-дизайнер,

тогда Мы ищем именно Вас!

В команду разработчиков панели управления SimpleHM (vds64.com/simplehm)

ищем программистов Python (написание клиент-серверных скриптов с использованием TCP для ОС CentOS 5/6 ).

ищем талантливого веб-дизайнера для работы над темплейтами панели, общим дизайном управления.

Знание jquery, умение писать код руками.

Нам не важно Ваше образование, и опыт работы, главное желание учиться, знать как выполнить поставленные задачи.

З\п не большая но с увеличением в будущем + постоянная работа над проектом-

500 у.е. - Python разработчик.

350 у.е. - веб разработчик.

Работа удаленная, но необходима полная доступность в течении рабочего дня.

Ваши резюме пишите на [email protected] с пометкой- разработчик SimpleHM.

Ждем именно Вас, ведь Мы знаем, что Вы талантливы :)