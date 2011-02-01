Требуется программист (специалист по CMS Magento). Системы управления контентом, HTML-верстка Для постоянной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик) по CMS Magento. Работа регулярная но нагрузка не большая. Оплата за проект ***$, Как правило задачи связаны с доработкой интернет ...
PHP-программист среднего уровня в браузерную игру
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На проект браузерной онлайн игры, требуется PHP-программист.
Занятость 40 часов в неделю, график свободный, работа удаленная.
Что требуется от исполнителя:
1. Знания PHP, MySQL на среднем уровне.
2. Знание основ AJAX (редактирование скриптов).
3. Способность разбираться в чужом коде.
4. Коммуникабельность, работа в команде.
5. Всегда на связи.
6. Соблюдение сроков.
7. Опыт работы, заучка по книге меня не устраивает.
Что могу дать:
1. Ежемесячную оплату 300$/месяц. (первый месяц 250$, так как испытательный срок).
2. Увеличение оплаты после запуска игры.
3. Помощь по скриптам (сам являюсь php программистов).
4. Профессиональный рост.
5. Достойную работу в портфолио.
6. Опыт работы в геймдеве.
Оплата не большая, 300$ в месяц, потому супер профи сразу прошу не писать, вас такой заработок не устроит.
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