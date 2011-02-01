PHP-программист среднего уровня в браузерную игру

$300
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На проект браузерной онлайн игры, требуется PHP-программист.

Занятость 40 часов в неделю, график свободный, работа удаленная.

Что требуется от исполнителя:

1. Знания PHP, MySQL на среднем уровне.

2. Знание основ AJAX (редактирование скриптов).

3. Способность разбираться в чужом коде.

4. Коммуникабельность, работа в команде.

5. Всегда на связи.

6. Соблюдение сроков.

7. Опыт работы, заучка по книге меня не устраивает.

Что могу дать:

1. Ежемесячную оплату 300$/месяц. (первый месяц 250$, так как испытательный срок).

2. Увеличение оплаты после запуска игры.

3. Помощь по скриптам (сам являюсь php программистов).

4. Профессиональный рост.

5. Достойную работу в портфолио.

6. Опыт работы в геймдеве.

Оплата не большая, 300$ в месяц, потому супер профи сразу прошу не писать, вас такой заработок не устроит.

PHP
13 лет назад
Maks-0906
Максим 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
  • Похожие заказы

  • Требуется программист (специалист по CMS Magento).

    Требуется программист (специалист по CMS Magento). Системы управления контентом, HTML-верстка Для постоянной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик) по CMS Magento. Работа регулярная но нагрузка не большая. Оплата за проект ***$, Как правило задачи связаны с доработкой интернет ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик приложения вконтакте

    Ищу партнера для разработки музыкального приложения вконтакте и фейсбука. Аналогов ему нет, хотя популярность при правильном подходе ему обеспечена немалая. Могу просто заплатить за выполнение проекта, (хотелось бы знать ваши расценки) но интереснее найти человека для ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный php программист на CodeIgniter

    $500

    Для постоянной работой над проектами нужен ответственный php программист на CodeIgniter, который будет онлайн в скайпе с 12 до 20 по мск. Нужен опыт разработки высоконагруженных проектов на CodeIgniter, отличные знания JavaScript. За первый проект оплата будет ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Опытный Flex разработчик

    Flash (Flex) программист www.a5.ru Уровень зарплаты Регион Требуемый опыт работы Москва 1-3 года Обязанности: •Разработка приложений на AS3 ( под Adobe Flex ) SDK4.1 Требования: •Опыт работы с Adobe Flex от 2х лет •Умение и желание работать быстро и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист

    * Отличное знание PHP (ООП), шаблонизатора Smarty * Хорошее знание JavaScript (JQuery) * Хорошее знание SQL (PostgreSQL) * Знание Linux (Ubuntu) на уровне пользователя Работник нужен на 1-2 месяца. Работа в офисе с 10 до 19.00. Офис в киеве, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Java программист, Москва, частичная занятость

    $2000

    Уровень зарплаты: от 40 000 до 60 000 руб. в месяц Тип занятости: частичная, гибкий график Регион - Москва и область Требуемый опыт работы 1-3 года Обязанности: разработка клиентской части ГИС (GIS) системы для маршрутизации транспорта на основе ГЛОНАС/GPS ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист в Харькове

    $500

    Здравствуйте Интересует сотрудничество в рамках проекта. Программирование на php: тз, дизайн и верстка готовы. Обязательное условие опыт реализации сложных проектов, возможность встреч в офисе. Скидывайте примеры реализованных проектов и контакты.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист PHP

    ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: * участие в разработке новых WEB - проектов компании (в основном - высоконагруженные порталы и сервисы). НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ: * уверенные знания PHP5 (ООП), MySQL, Javascript; ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист php

    $645

    Обязанности: Участие в команде разработки, тестировании и обслуживании игрового портала. Требования к кандидату, доп. информация: Отличное знание PHP4/5 , MySql, Javascript (JQuery), опыт работы : 2 года memcached, nginx: понимание что это такое и зачем надо. Опыт работы с ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад