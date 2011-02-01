PHP-программист среднего уровня в браузерную игру

На проект браузерной онлайн игры, требуется PHP-программист.

Занятость 40 часов в неделю, график свободный, работа удаленная.

Что требуется от исполнителя:

1. Знания PHP, MySQL на среднем уровне.

2. Знание основ AJAX (редактирование скриптов).

3. Способность разбираться в чужом коде.

4. Коммуникабельность, работа в команде.

5. Всегда на связи.

6. Соблюдение сроков.

7. Опыт работы, заучка по книге меня не устраивает.

Что могу дать:

1. Ежемесячную оплату 300$/месяц. (первый месяц 250$, так как испытательный срок).

2. Увеличение оплаты после запуска игры.

3. Помощь по скриптам (сам являюсь php программистов).

4. Профессиональный рост.

5. Достойную работу в портфолио.

6. Опыт работы в геймдеве.

Оплата не большая, 300$ в месяц, потому супер профи сразу прошу не писать, вас такой заработок не устроит.