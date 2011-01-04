Программист PHP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки252 просмотра
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

* участие в разработке новых WEB - проектов компании (в основном - высоконагруженные порталы и сервисы).

НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:

* уверенные знания PHP5 (ООП), MySQL, Javascript;

* опыт работы с CMS и CMF решениями для PHP и Javascript;

* опыт разработки высоконагруженных веб-систем;

* опыт использования SVN/CVS и багтрекеров;

* опыт разработки с использование CMS Bitrix - желательно;

* опыт использования php-фреймворков Symfony/Zend/CodeIngniter - желательно;

* опыт использования Jquery - желательно.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

* высшее образование (желательно в сфере IT);

* опыт работы программистом PHP от 2-х лет;

* наличие сертификатов по требуемым направлениям - приветствуется;

* технический английский язык;

* ответственность, пунктуальность, быстрая обучаемость.

Резюме и портфолио отправляйте на почту [email protected]

Обязательно проживание на Украине, желательно Николаев или Житомир. Но рассматриваются и другие кандидаты.

Быть на связи.

Необходимо будет выполнить тестовое задание.

Программист на постоянную удалённую по проектную работу. Оплата по проектно первые 1-3 мес. Возможен переход на окладную систему оплаты и официальное трудоустройство.

PHP
13 лет назад
e13273
Анна 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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