Программист php

Требуется разработчик jQuery/Ajax, периодические разовые задачи. Адекватный, ответственный, компетентный. Просьба писать только при наличии отзывов и минимум годичной дате регистрации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
* участие в разработке новых WEB - проектов компании (в основном - высоконагруженные порталы и сервисы).
НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:
* уверенные знания PHP5 (ООП), MySQL, Javascript;
* опыт работы с CMS и CMF решениями для PHP и Javascript;
* опыт разработки высоконагруженных веб-систем;
* опыт использования SVN/CVS и багтрекеров;
* опыт разработки с использование CMS Bitrix - желательно;
* опыт использования php-фреймворков Symfony/Zend/CodeIngniter - желательно;
* опыт использования Jquery - желательно.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
* высшее образование (желательно в сфере IT);
* опыт работы программистом PHP от 2-х лет;
* наличие сертификатов по требуемым направлениям - приветствуется;
* технический английский язык;
* ответственность, пунктуальность, быстрая обучаемость.
Резюме и портфолио отправляйте на почту [email protected]
Обязательно проживание на Украине, желательно Николаев или Житомир. Но рассматриваются и другие кандидаты.
Быть на связи.
Необходимо будет выполнить тестовое задание.
Программист на постоянную удалённую по проектную работу. Оплата по проектно первые 1-3 мес. Возможен переход на окладную систему оплаты и официальное трудоустройство.
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