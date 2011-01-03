Очень хочу найти программиста

Здравствуйте!

Если вы программист PHP или python (dJango) работали/работаете с YII то вероятно, мы сможем найти общие пути сотрудничества.

Я владелец одного начинающего проекта в интернет посещаемостью на сегодняшний день в 1300 уников и около 7 к. хитов... Проект работает на VPS от 1gb

уже сейчас наблюдается очень большая нехватка функционала в работе сайта. Это и компонент подписки, и пинг-сервис, и поиск по сайту, и пригласи друга... и многое, многое другое, что есть уже в принципе, готовое (почти) но требует адаптации, доработки и оптимизации...

На все про-все, могу выделять пока что около 100-150 у.е. в месяц.