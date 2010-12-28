Требуется PHP программист удаленно

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок169 просмотров
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Требуется PHP программист.

Наиболее важным требованием является:

- Знание ООП, MVC

- Возможность удаленной работы онлайн от 6 до 8 часов в день

Огромный плюс:

- Опыт разработки на CMS Wordpress

- Опыт разработки на Yii Framework

PHP
13 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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