Требуется программист ASP.NET C#

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Требуется небольшой коллектив опытных разработчиков сайтов на ASP.NET (WebForms), C#, с хорошим знанием T-SQL (MS SQL 2008), JavaScript, JQuery, а также N-звенной архитектуры. Работа на долгосрочный период. Оплата работы преимущественно будет сдельной (за выполнение конкретных задач) от 3 до 15-20 т.р. Желательны наработки следующих компонентов:

- Добавление файлов в библиотеку

- файлообменник и FTP

- Форум

- Магазин бонусной системы

- Подключение камер с просмотром

- Платежная система

- Блоги

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13 лет назад
scientist9
Роман 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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