Нужен программист на DLE, с хорошим знанием CMS

Веб-программированиеЗавершен1 заявка134 просмотра
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Необходимо уметь создавать модули.

Так же нужен будет парсер одной таблицы.

Таблицу парсим с инородного сайта, данные записываем в спец. файл,

после данные необходимо вывести в нужном нам месте дизайна.

Подробности в личной переписке.

icq 833335

icq 8299900

13 лет назад
DenysG
Денис 
36 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
13 лет назад
$30
Давид справился с заданием на отлично, уложился в срок. Буду продолжать сотрудничество. Уверен что и дальше в исполнение заданий будет всё отлично.
Только положительные эмоции
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