Требуется программист

Программист PHP на Bitrix Для начала одного испытательного, дальше-больше-долговременное сотрудничество. Срочность: Авральная. Вознаграждение: Достойное. Прямо сейчас необходимо: Разместить заявку, для добавление вас в реестр исполнителей на конкурсной основе. Требования: Отличное знание PHP и Bitrix API, умение писать обработчики и выделять код ...