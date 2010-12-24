Требуется программист

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Для работы над большими и интересными проектами требуется программист с хорошим знанием следующего:

- Javascript;

- Javascript библиотеки Dojo;

- технологии Ajax;

- Ruby on Rails (фреймворк для построения веб-приложений);

Резюме, а также предложение по срокам и ценам высылать на почту [email protected].

С вопросами, ICQ: 390-950-096

13 лет назад
malvla
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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