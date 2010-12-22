Ищу программиста для реализации совмест. проекта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки265 просмотров
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Ищу программиста для реализации совместного проекта!

1. Нужен Программист знающий главное php+mysql

2. Есть идея все писать на движке AVE CMS

3. Развлекательный интересный проект

подробности в личку. жду предложений

Самое важное ответственный и серьёзный человек! А не так сегодня поговорили работаем, а завтра забыли обо всем.

13 лет назад
Eshor
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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