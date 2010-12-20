Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C/C++, Object C - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль ...
Веб-программист с опытом разр. сайтов по логистике
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Насколько помню, тут были веб-программисты, участвовавшие в разработке логистических порталов.
Для работы по проекту такого портала ищу веб-программиста с опытом работы по указанной теме.
Если у вас не было подобного опыта, я с удовольствием отмечу себе вас для других проектов, но сюда ищу именно с таким опытом.
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