Веб-программист с опытом разр. сайтов по логистике

Насколько помню, тут были веб-программисты, участвовавшие в разработке логистических порталов.

Для работы по проекту такого портала ищу веб-программиста с опытом работы по указанной теме.

Если у вас не было подобного опыта, я с удовольствием отмечу себе вас для других проектов, но сюда ищу именно с таким опытом.