Требуется опытный флеш (Flash) разработчик

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен ответственный флеш разработчик.

работать надо будет с flash cs5 и flash builder.

проект большой и интересный (не игра). задачи не тривиальные. большая свобода действий. хорошая оплата.

срочно.

пишите в личку

13 лет назад
impossible
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • IPhone Developer

    Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C/C++, Object C - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется веб-программист

    Требуется веб программист. Желательно проживающий в Киеве или в пригороде. Требования: PHP ‚ MySQL‚ HTML‚ CSS‚ Java Script‚ XML‚ Ответственность‚ дисциплинированность‚ соблюдение сроков и трудоемкости, постоянное нахождение на связи онлайн и на телефоне. тел. /044/229-58-45, /067/112-61-22

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист в интернет магазин

    Ищем сотрудника №4 для будушего Амазона, Zappo`s, CSNStores или Diapers.com. Мы серьезная и быстрорастущая компания. За три месяца с запуска мы вышли в прибыль и продолжаем расти по 50 % в месяц. Аллегро - третья екоммерс компания ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист - интегратор на UMI

    Для работы в студию на удаленку требуется php программист на системе управления UMI. Задачи не всегда тревиальные, но в большенстве своем интеграция стандартного функционала, есть проекты сложные, для которых надо написание кастомов. От кандидатов: 1. Возраст, 2. Откуда ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор команды на проект

    $1000

    Необходимы 1. Верстальщик на HTML с опытом; 2. Программист со знанием PHP и JavaScript. В команде уже есть дизайнер и флешер. Для старта необходимо ваше желание развиваться и портфолио с работами для представление клиенту.

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты в офис, Армения, Ереван (PHP,MySQL.)

    Привествую! Приглашаем программеров занять вакантные должности в нашем коллективе HZOR.NET Диплом не важен, важны навыки и знания. Замещение вакансий на конкурсной основе. Обязательные требования: • Отличные знания: PHP, MySQL • Желание осваивать новые ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по обслуживанию интернет-проекта

    $100

    Только что запущенному интернет-магазину требуется на постоянную удаленную работу специалист по обслуживанию интернет-проекта. Что нужно будет делать: - оперативно вносить изменения и дополнения в дизайн сайта - постоянно совершенствовать отдельные функции и модули - вносить предложения по оптимизации юзабилити - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалисты 1С-Битрикс

    $800

    Здравствуйте. Требуется специалист 1С-Битрикс для разработки сайта визитки с каталогом продукции. Требования: 1. Сертификаты от Битрикса. 2. Опыт работы от 2 лет. 3. Примеры работ (3-5 работ ссылками - живые сайты). Оплата за проект (только ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб программист на удаленную работу

    $250

    На удаленную работу в дизайн студию требуется веб программист Требования: PHP ‚ MySQL‚ HTML‚ CSS‚ Java Script‚ XML‚. Эргономика интерфейсов. Первичная оптимизация и продвижение сайтов в каталогах, группах. Высокая культура ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад