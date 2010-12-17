Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C/C++, Object C - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль ...
На постоянной основе программист на Zend Framework
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Требуется на постоянной основе программист на Zend Framework для обслуживания уже готового проекта http://forex-platform.ru и на разработку в ближайщее время еще двух проектов.
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