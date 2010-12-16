Только что запущенному интернет-магазину требуется на постоянную удаленную работу специалист по обслуживанию интернет-проекта.

Что нужно будет делать:

- оперативно вносить изменения и дополнения в дизайн сайта

- постоянно совершенствовать отдельные функции и модули

- вносить предложения по оптимизации юзабилити

- вносить необходимый контент на сайт, с соблюдением стилей и общего дизайна

Главное требование - нужна оперативная, быстрая работа и моментальное реагирование на потребности клиента.

Рассматриваются специалисты из Украины, предпочтение - Днепропетровск, Киев.

Предложения по данной вакансии рассматриваются до 24 декабря.

Ваши условия - пишите.