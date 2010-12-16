Требуется веб программист. Желательно проживающий в Киеве или в пригороде. Требования: PHP ‚ MySQL‚ HTML‚ CSS‚ Java Script‚ XML‚ Ответственность‚ дисциплинированность‚ соблюдение сроков и трудоемкости, постоянное нахождение на связи онлайн и на телефоне. тел. /044/229-58-45, /067/112-61-22
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только что запущенному интернет-магазину требуется на постоянную удаленную работу специалист по обслуживанию интернет-проекта.
Что нужно будет делать:
- оперативно вносить изменения и дополнения в дизайн сайта
- постоянно совершенствовать отдельные функции и модули
- вносить предложения по оптимизации юзабилити
- вносить необходимый контент на сайт, с соблюдением стилей и общего дизайна
Главное требование - нужна оперативная, быстрая работа и моментальное реагирование на потребности клиента.
Рассматриваются специалисты из Украины, предпочтение - Днепропетровск, Киев.
Предложения по данной вакансии рассматриваются до 24 декабря.
Ваши условия - пишите.
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