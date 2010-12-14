Web Developer

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Агентству маркетинговых коммуникаций WILLARD на постоянную работу срочно требуется Web Developer.

Требования к кандидату:

- PHP / LAMP Developer

- MySQL (or Microsoft SQL Server), HTML & CSS, JavaScript/JQuery, AJAX.

- Familiarity with latest web standards for coding (including accessibility, SEO, etc.)

- Knowledge of open source Frameworks & Content Management Systems & Platforms - Ideally Drupal

- An understanding of website hosting, configuration & administration

- Good written & spoken English

- Client-facing if possible

Свое резюме с указанием уровня желаемой компенсации направляйте, пожалуйста, по адресу: [email protected].

13 лет назад
OksanaY
Оксана 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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