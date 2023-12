Агентству маркетинговых коммуникаций WILLARD на постоянную работу срочно требуется Web Developer.

Требования к кандидату:

- PHP / LAMP Developer

- MySQL (or Microsoft SQL Server), HTML & CSS, JavaScript/JQuery, AJAX.

- Familiarity with latest web standards for coding (including accessibility, SEO, etc.)

- Knowledge of open source Frameworks & Content Management Systems & Platforms - Ideally Drupal

- An understanding of website hosting, configuration & administration

- Good written & spoken English

- Client-facing if possible

Свое резюме с указанием уровня желаемой компенсации направляйте, пожалуйста, по адресу: [email protected].