Flash – программист

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Требования:

* высшее техническое образование

* необходимые знания и навыки: Adobe Flash CS, Action Script 2.0, 3.0, Adobe Flash (Flex) Builder, HTML, CSS, XML.

* приветствуется знание смежных технологий, AS движков (физический, 3d), FMS.

Обязанности:

* написание flash приложений, интерактивных обучающих программ.

Условия:

* заработная плата от 50000 руб

* полный рабочий день

* соблюдение ТК РФ

* профессиональное обучение и развитие

* месторасположение - СВАО (м. Бибирево)

Контактная информация: e-mail: [email protected]

13 лет назад
mariahr
Ирина 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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