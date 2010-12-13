Flash – программист

Требуется jawa программист для удаленной поддержки интернет проекта . Задачи из раздела: -создание новых разделов и т.п. Интересует долгосрочное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
* высшее техническое образование
* необходимые знания и навыки: Adobe Flash CS, Action Script 2.0, 3.0, Adobe Flash (Flex) Builder, HTML, CSS, XML.
* приветствуется знание смежных технологий, AS движков (физический, 3d), FMS.
Обязанности:
* написание flash приложений, интерактивных обучающих программ.
Условия:
* заработная плата от 50000 руб
* полный рабочий день
* соблюдение ТК РФ
* профессиональное обучение и развитие
* месторасположение - СВАО (м. Бибирево)
Контактная информация: e-mail: [email protected]
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