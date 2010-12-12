[UMI.CMS] Программист

Над чем придется работать:

Работать в рамках одного интересного проекта (доработка и поддержка). Проект состоит из блога и магазина. ЦА – ИТишники.

Кто нужен:

Требуется ответственный программист, который отлично знает UMI.CMS.

Делать надо будет качественно, халтурить или делать тяп-ляп не прокатят.

Работать на результат.

Обязательно Вы должны понимать логику проектов, предлагать свои решения.

Что придется делать:

Прикручивать готовую верстку к движку (отклонения в дизайне невозможны, делать надо строго по верстке).

Дописывать функционал, которого нет по умолчанию.

Условия:

Оплата строго после выполнения определенной порции задач. Гарантии есть.

Работать будем через таск менеджер.

Обязательно должен быть Skype и микрофон. Вы должны быть по времени максимально онлайн.

Перспективы в случае, если будете работать на отлично. :)

P.S. В отклике обязательно указывайте Skype.