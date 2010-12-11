Требуется удаленный PHP программист

Требуется php программист на удаленную постоянную работу:

Требования:

PHP+MySQL

JS, jQuery, Ajax

HTML+CSS соответственно

Виды работ:

Верстка сайтов, интеграция дизайна в разные CMS, разработка компонентов для CMS нашей компании, поиск и исправление багов и уязвимостей, модернизация системы, правка чужого кода.

Для начала программист на подхвате, позже программист на проект от и до. Человек должен постоянно быть на связи в ICQ или Skype, чтобы могли в любое время согласовать действия, проверить текующие дела.