Нужен PHP программист

Требования: Web-программист/разработчик из Москвы или подмосковья; Высшее техническое образование; Perl и/или PHP и/или Python, опыт работы более 3 лет; Опыт в создании веб-проектов с нуля; Опыт создания и наличие собственных движков; Анализ и дизайн архитектуры; Работа с шаблонизаторами (один из ...