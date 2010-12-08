В дружный молодой коллектив, создающий мировые интернет-проекты, требуется web-программист. Если это слова о Вас: - Твердые знания php, mysql - Опыт работы с js, jquery, ajax, знание regexp - Умение разбираться в чужом коде - Знание английского языка на уровне ...
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Требуется удаленный PHP программист для реализации проекта
Обязательные знания:
1. PHP5/MySQL
2. Обыт работы с кешированием для высоко нагрузочных систем (применение Redis/Memcache)
3. HTML, JavaScript, jQuery
4. работа с SVN
Желательно:
1. знание фреймворка, Zend Framefork или другого.
2. умение работы с ORM (типа Doctrine), но не обязательно.
3. умение работать с *nix в консоле, базовый знания.
Работать нужно будет по 6-8 часов в день, зарплата от 30 000 руб (по результатам собеседования и тестового задания)
Работать нужно будет над реализацией портала с соц. функционалом.
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