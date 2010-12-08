Требуется удаленный PHP программист для реализации проекта

Обязательные знания:

1. PHP5/MySQL

2. Обыт работы с кешированием для высоко нагрузочных систем (применение Redis/Memcache)

3. HTML, JavaScript, jQuery

4. работа с SVN

Желательно:

1. знание фреймворка, Zend Framefork или другого.

2. умение работы с ORM (типа Doctrine), но не обязательно.

3. умение работать с *nix в консоле, базовый знания.

Работать нужно будет по 6-8 часов в день, зарплата от 30 000 руб (по результатам собеседования и тестового задания)

Работать нужно будет над реализацией портала с соц. функционалом.