Требуется программист Koobi

- опыт разработки сайтов на Koobi

- постоянно быть на связи через icq или skype в течении дня (6-8 часов).

- не пропадать с проектом и сдать его в срок

Проект:

Разработать аналог www.russianeuro.com и добавить видеочат.

Бюджет – до $ 1000

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icq,skype

Предложения без указания необходимых данных рассматриваться не будут.

Цените своё и наше время.