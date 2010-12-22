В компанию на постоянную удаленную работу требуется Flash программист.

Требования опыт работы не менее 3-х лет, отличное знание AS2 и AS3, умение программировать и анимировать, быстро решать сложные задачи, адекватность, всегда на связи, тел,скайп,аська,почта. Оплата по проектная, проектов много нужны специалисты. Резюме просим высылать на [email protected] с указанием должности, и пожалуйста описывайте что вы знаете и оценивайте свой уровень знаний по 5-ти бальной шкале, и просим вас не писать просто я такой то такой то знаю то то и вот мое портфолио, нас мало интересует портфолио, нас интересует другое.