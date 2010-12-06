WEB-разработчик

Программист PHP удаленно на полную ставку. Уверенные знания:PHP + MySQL,ООП. Языки: анлийский – хорошее письмо и чтение, обязательно! средний разговорный уровень английского, т.е. возможность донести до сотрудников что вам нужно и понять что они от вас хотят. Опыт: 3 года +. Приимущества: ...