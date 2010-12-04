Web программист, который знает DLE наизусть

Нужен удаленный специалист на постоянную работу для реализации программы развития сайта. Требования: ежедневное присутствие он-лайн (5 дней в неделю), срок начала работы над задачей - не более суток. Оплата договорная для каждой задачи. Оплата - до 10$ в ...