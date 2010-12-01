Требуется PHP-программист, удалённо.

Требуется PHP программист на постоянной основе (удаленно, по московскому времени) со свободным графиком работы.

Веб-студии и совместители не рассматриваются.

Опыт разработки от 2 лет, нужно - PHP 5.5+ ООП, Mysql (ORM и напрямую), Model-View-Controller, основы XML (приветствуется знание simpleXML или DOM), Yii фрейворк.

Английский на уровне чтения документации.

Плюсом будет умение использовать и понимать принципы системы контроля версии Mercurial/Subversion.

Обязанности: Добавление функционала в готовый проект, исправление ошибок, оптимизация кода, создание проектов с нуля, работа в команде.

Оплата: до 1000$ / месяц по курсу ЦБ, оплата в рублях любым удобным способом ( возможно частичная протекция, и/или заключение договора БС ).

Тестовый период - 2 месяц оплата до 500$.