Разработчик PHP и MySQL

Компании Dev-House (dev-house.ru) для поддержки и развития продукта требуется опытный разработчик со знанием PHP и MySQL (Реализовано на LAMP). Требуется исправление ошибок и доработка функционала готовой системы.

Удаленно. Загрузка 2-4 часа в день на 1 (и более) год .

Оплата ежемесячно за фактические выполненные и принятые нами часы. Коммуникации по email, skype, телефону.

Критерии выбора:

1. ответственность и честность

2. опыт работы PHP и MySQL.

3. ставка

4. умение быстро разбираться в чужом коде.

Присылайте резюме на [email protected].

С выбранными соискателями будет собеседование по скайп.

Начало работы в проекте с 6 декабря 2010.