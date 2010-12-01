Разработчик PHP и MySQL

На проект нужен PHP программист с опытом работы в написание и желательно в поддержке проектов на PHP, есть основное ПО необходимо реализовывать большое количество доработок.Все доработки отдельными объемами .За каждый оплата по договоренности. Оплата ...
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Компании Dev-House (dev-house.ru) для поддержки и развития продукта требуется опытный разработчик со знанием PHP и MySQL (Реализовано на LAMP). Требуется исправление ошибок и доработка функционала готовой системы.
Удаленно. Загрузка 2-4 часа в день на 1 (и более) год .
Оплата ежемесячно за фактические выполненные и принятые нами часы. Коммуникации по email, skype, телефону.
Критерии выбора:
1. ответственность и честность
2. опыт работы PHP и MySQL.
3. ставка
4. умение быстро разбираться в чужом коде.
Присылайте резюме на [email protected].
С выбранными соискателями будет собеседование по скайп.
Начало работы в проекте с 6 декабря 2010.
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