PHP-программист, удаленная работа над сайтом

$700
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок760 просмотров
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Вакансия php-программиста на постоянной основе, долгосрочно, удаленно.

Требуемый набор знаний и умений:

Основы ООП,

умение работать с чужим кодом,

PHP,

MySQL,

браузерный JavaScript, Ajax,

HTML, CSS, основы верстки,

контроль версий, SVN, багтрекинг,

основы настройки apache, php и пр. для самостоятельной организации своего рабочего места.

Рабочее время близкое к GMT+03. Связь по icq, email ежедневно в рабочие дни, голосом по skype.

Оплата:

Webmoney, банковский перевод, помесячно. Впоследствии возможно трудоустройство. Первый месяц 400 долл, далее базовая ставка 700 долл в месяц при полной нагрузке 40 часов в неделю, возможен рост оплаты в дальнейшем.

Строго:

Личная ответственность и самоорганизованность.

Опыт не менее двух лет профессиональной разработки программ на PHP (натягивание дизайна на CMS таковым не является).

Полный рабочий день.

Только независимые разработчики (фрилансеры).

Совместители, работающим постоянно где-либо еще, учащиеся - НЕ подходят.

Базовое знание английского (уметь читать технические тексты).

НЕ ищу веб-студию или посредника.

PHP
13 лет назад
ivorob
Иван 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Seekerer
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$400
Человек взялся за вакансию. Две недели делал вид, что работает. В конце второй недели я попросил показать, что он сделал. Он мне прислал код. Проанализировав код я понял, что часть кода общедоступна в интернете. Часть кода была написана для другого проекта. Т.е. по сути, человек за 10 минут сляпал что-то из ранее готового кода и показал мне. Вместо 80 часов работы я получил 10-ти минутное надувательство.
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