PHP-программист, удаленная работа над сайтом

Человек взялся за вакансию. Две недели делал вид, что работает. В конце второй недели я попросил показать, что он сделал. Он мне прислал код. Проанализировав код я понял, что часть кода общедоступна в интернете. Часть кода была написана для другого проекта. Т.е. по сути, человек за 10 минут сляпал что-то из ранее готового кода и показал мне. Вместо 80 часов работы я получил 10-ти минутное надувательство.