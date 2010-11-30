Требуется веб-разработчик на UMI CMS

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Cорчно требуется разработчик на UMI

Работы явно не мало.

Опыт внедрения umi очень даже приветствуется!

Буду признателен за обращение!

13 лет назад
kotlov21
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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