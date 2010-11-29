PHP программист (попроектная работа)

Здравствуйте Требуется PHP программист (1 штука) для завершения 1 проекта. Создана CMS на PHP+AJAX+jQuery нужно будет доделать несколько модулей. CMS можно будет использовать и в своих целях. Условия: - основные условия: http://www.sd-company.su/freelancers/ - НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую внимательно прочитать. - ОБЯЗАТЕЛЬНО ...
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Требуется PHP программист.
Работа попроектная.
Требования:
PHP, MYSQL, HTML, CSS, JQUERY, AJAX.
Опыт в разработке CMS либо работы с фреймворками.
Оплата сдельная. Пишите контакты и портфолио в ЛС.
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