betam

Сергей Матвеев betam

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
20 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Опыт разработки php более 4-х лет.

PHP, JavaScript, HTML, CSS и т.д.

PHPJavascriptHTMLCSS
Отзывы фрилансеров
Klaus241
Юрий 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
8 баллов
10 лет назад
Вёрстка сайта
Готов и дальше сотрудничать
Вёрстка была сделана в кратчайшие сроки и принята мною практически без единого замечания. Рекомендую!
Ответный отзыв
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Макет по прототипу
Отличный заказчик! 10 баллов
Все отлично
Ответный отзыв
Yurik0507
Юрий 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка сайта
Адекватное ТЗ. Оплату произвел в день выполнения заказа.
Работа сделана правильно и в срок, даже чуть быстрее чем в срок. Юрий не задавая лишних вопросов сверстал макет. В макете нашёл всего лишь пару недочётов, Юрий без вопросов устранил их в течение двух часов.
Ответный отзыв
pettson
Сергей 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Jquery выпадающее меню написать или исправить.
Хороший заказчик! Все очень четко объяснил - что где, в чем проблема. С удовольствием буду сотрудничать еще! Рекомендую!
Сергей приложил все усилия, чтобы решить проблему. Даже с учётом вновь открывшихся усложняющих решение обстоятельств, Сергей качественно и в срок выполнил задачу! Рекомендую!
Ответный отзыв
swood
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Нужна помощь в настройке сервера в СПБ
Я только рад :) И приятно пообщался, и работу сделали не малую, и на будущее буду с удовольствием сотрудничать:)
Проект был сложный и срочный. Антон справился на отлично с поставленной задачей, попутно преодолев непредвиденные трудности, связанные с неучтёнными в задании особенностями. Рекомендую!
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