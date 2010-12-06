Есть прототип, нужно отрисовать. Одна длинная страница + несколько простых попапов. Подробности в ЛС.
Опыт разработки php более 4-х лет.
PHP, JavaScript, HTML, CSS и т.д.
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется создать эскизы (наброски) садовой мебели, а именно скамейка, скамейка со спинкой, стол круглый, квадратный, прямоугольный, арка, шезлонг, табурет. Идеально в итоге получить - 3Д модели с размерами, но для начала можно просто карандашные наброски.Чертежи и Схемы11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Требуется разработать простой флеш-видеоплеер flv файлов. Требования: 1. подгружаемая кнопка (png файл) плей/пауза, которая меняется при наведении (hover) 2. подгружаемый скриншот видео 3. настройка кнопки "full screen" - скрывать / показыватьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $110
Задача состоит в грамотном отображении объектов на карте. Подробности в ЛС. Опыт работы с api яндекс карт обязателен!Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу верстальщика для создания "современных сайтов" с приминением Html5, js, css3. Оплата сдельная, попроектная. Работа есть всегда. Подробности в ЛС.HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть работающий скрипт "пагинации", который скрывает/раскрывает блоки в вёрстке. Иногда глючит, надо подправить. Подробности в лсHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $33
Приветствую! Ищется специалист со знанием html и js. Задача заключается в исправлении нескольких исправимых багов в вёрстке и переработке нескольких мест в вёрстке. Подробнее при личном общении. Работа срочная. Ориентировочно работы на 2-3 часа.HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Сверстать два простых шаблона - главная и внутр. Подробнеости в ЛС. Бюджет 15$ Срок 1 день (сегодня)HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Вёрстка достаточно простого сайта. Поддержка ie9 и современных chrome, opera, ff. Не резина. Бюджет - 500ВМРHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Тематика - кредиты и кредитование. ТЗ - лично выдам.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу двух-трёх копирайтеров для постоянного сотрудничества по написанию новостей на сайты. Объёмы постоянные. Подробности - индивидуально.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Сайт с каталогом. Необходимо установить CMS 1С-Битрикс. ТЗ (подробное), дизайн и вёрстка (качественная) будут предоставлены. Бюджет - 30 тыс. рублей. Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен!Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
В связи с реорганизацией и увеличением объёмов производства, крупному питерскому интернет-агентству для постоянного сотрудничества требуются верстальщики для удалённой работы. Оплата попроектная, от 20 до 150 WMZ за проект. Единственное "железное" требование - кросбраузерная вёрстка (IE6 ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
На баннере простая анимация, надо изменить картинки в анимации. Очень срочно. UPD: исполнитель рассматривает ТЗБаннеры13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Требуется сделать основаное на jquery выпадающее меню к input type=text Нужно интегрировать (заменить) существующее выпадающее меню, соотв. требуется сохранить формат данных "на входе" и "выходе" скрипта. Серверная часть уже готова. Также возможен вариант исправления существующего скрипта. Подробное ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Достаточно простой макетHTML-верстка36 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть форма и скрипт на ПХП (в составе ЦМС, в отдельном автономном файле), обновляет запись в таблице БД. Нужно доработать скрипт, чтобы можно было не только обновлять запись, а и вставлять новую строку в таблицу. Также, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $750
ВАЖНО! Эта ваканчия только для жителей Петербурга и ближ. области! Работа в офисе, удалённая работа не рассматривается. Требования: 18-25 л., возможно студент с возможностью работать в офисе. Наличие выполненных работ (не обязательно размещённых в Интернете). Знание HTML, CSS. Желательно: Умение верстать как ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется PHP программист. Работа попроектная. Требования: PHP, MYSQL, HTML, CSS, JQUERY, AJAX. Опыт в разработке CMS либо работы с фреймворками. Оплата сдельная. Пишите контакты и портфолио в ЛС.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть задача - обновить железо на сервере в СПБ. Нужно в сжатые сроки (максимум вечер + ночь) развернуть уже существующую систему на новом железе. Программа-миннмум - только HDD, максимум - MB, CPU, HDD. Система Debian 5.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад