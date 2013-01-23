Дизайн садовой мебели

Чертежи и СхемыЗакрыт11 заявок396 просмотров
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Требуется создать эскизы (наброски) садовой мебели, а именно скамейка, скамейка со спинкой, стол круглый, квадратный, прямоугольный, арка, шезлонг, табурет.

Идеально в итоге получить - 3Д модели с размерами, но для начала можно просто карандашные наброски.

11 лет назад
betam
39 летРоссия
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
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