на картинке 1 - то, что есть сейчас. на картинке 2 - то, как должно быть оформлено. перечертить картинку 1, с правильным оформлением(на картинке 2 правильное оформление) срок,стоимость?
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