Чертежи сервисного центра (автосервис)

Здравствуйте! Необходимо сделать чертеж разреза двигателя по имеющейся фотографии. Чертеж нужно сделать в CorelDRAW, так чтобы можно было распечатать на А1. Если есть альтернативные программы или способы из данной фотографии сделать чертеж, то предлагайте. Темные, закрашенные ...