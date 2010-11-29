Требуется веб-программист в офис, г. Пенза

Ишу программиста, хорошо разбирающегося в DLE для работы над порталом. Задач довольно много, все они достаточно сложные. Обращайтесь в аську 380-047-968. Требования к исполнителю: 1. Постоянность 2. Наличие мобильного телефона 3. Высокий онлайн в ICQ (или по договоренности) 4. Опыт ...