Веб-программист

Сайт: v7zvezd.ru

Текущая задача: создать фичу с тайтлом как в одноклассниках - мигание "********" в тайтле при поступлении новых сообщений (для чего именно сообщим выбранному исполнителю!).

Эта задача будет как тест - после ответственного и приемлимого срока исполенния постоянная загрузка по задачам!

Оплата: сдельная

Команда: работа под руководством ведущего веб-программиста

Условия работы: договор конфиденциальности и найма.

От Вас обязательно (иначе не рассматриваются):

1. Опыт работы (именно с джумлой)

2. Сколько часов можете работать в день

3. Энтузиазм и страсть к делу;)