Требуется программист

Требуется человек, владеющий навыками HTML-верстки и САМОЕ ВАЖНОЕ - умеющий работать с 1С-Битрикс. Требуется время от времени вносить изменения на различные сайты, верстать шаблоны по Битрикс.

Оплата сдельная.

ГЛАВНОЕ условие - чтобы человек оперативно отвечал на заявки или так же быстро отказывался в случае большой занятости. В общем чтобы была возможность хотя бы примерно планировать сроки работ.