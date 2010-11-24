Требуется команда разработчиков Zend Framework

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На крупный интересный проект ищется команда разработчиков Zend Framework. Работа удаленная по утвержденному ТЗ. Оплата каждые 2 недели сдельная по реализованному функционалу. Требуется четкое соблюдение сроков. Ежедневные планерки и еженедельные отчеты о проделанной работе. Опыт разработки обязателен. Без портфолио кандидатуры рассматриваться не будут.

13 лет назад
rocketmind
Agency Rocketmind 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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