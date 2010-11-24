Требуется команда разработчиков Zend Framework

На постоянную работу требуется ASP.Net (C#) разработчик. Задачи - создание сайтов, поддержка/развитие существующих сайтов. Требования: 1. Высшее образование 2. Знание и опыт работы с ASP.Net 3. Знание и опыт работы с ASP.Net MVC 4. Знание и опыт работы с T-SQL 5. HTML, ...
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На крупный интересный проект ищется команда разработчиков Zend Framework. Работа удаленная по утвержденному ТЗ. Оплата каждые 2 недели сдельная по реализованному функционалу. Требуется четкое соблюдение сроков. Ежедневные планерки и еженедельные отчеты о проделанной работе. Опыт разработки обязателен. Без портфолио кандидатуры рассматриваться не будут.
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