Требуется программист в офис Днепропетровск

Приветствую, прогер! Рекламно-производственная компания rf-studio очень нуждается в веб-программере. Хотелось бы иметь проверенного человека на которого можно было возложить интересные проекты. Что нужно: В основном верстать шаблоны под различные CMS (UMI, joomla), на основе ранее подготовленного файла дизайнерами. Условия ...