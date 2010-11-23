Веб-программист

Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C++ - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль менеджмента - дружелюбную ...
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Требования к кандидату
Опыт работы с веб-проектами различной направленности (Интернет-магазины обязательно).
Знание PHP, MySql, Xml, JavaScript.
Опыт работы с коммерческими CMS.
Работа с существующими проектами компании (доработка, внесение изменений), создание и сопровождение новых проектов.
Задания на первое время:
Есть Интернет-магазин на ShopScript
1) Внесение правок в верстку сайта (корректное отображение на всех популярных браузерах)
2) Перенесение части базы с одного сайта на другой без потерь.
3) Развернуть новый сайт на новом хостинге с новым доменом (копия уже существующего с изменениями касаемо каталога и дизайна)
4) Раширение функционала стандартных модулей
CMS (увеличение витрины и т.п.)
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