Веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Требования к кандидату

Опыт работы с веб-проектами различной направленности (Интернет-магазины обязательно).

Знание PHP, MySql, Xml, JavaScript.

Опыт работы с коммерческими CMS.

Работа с существующими проектами компании (доработка, внесение изменений), создание и сопровождение новых проектов.

Задания на первое время:

Есть Интернет-магазин на ShopScript

1) Внесение правок в верстку сайта (корректное отображение на всех популярных браузерах)

2) Перенесение части базы с одного сайта на другой без потерь.

3) Развернуть новый сайт на новом хостинге с новым доменом (копия уже существующего с изменениями касаемо каталога и дизайна)

4) Раширение функционала стандартных модулей

CMS (увеличение витрины и т.п.)

13 лет назад
tdcompic
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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