Ведущий php программист

Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C++ - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль менеджмента - дружелюбную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
• Опыт в разработке web приложений‚ с использованием PHP и MySql от 2-х лет ;
• PHP на высоком уровне;
• Знание HTML‚ CSS, JS, jQuery, AJAX, XML, JSON;
• Умение составлять сложные SQL-запросы;
• Умение разбираться в чужом коде;
• Опыт работы с шаблонизаторами (Smarty);
• Написание кода по стандартам‚ грамотное комментирование и документирование кода;
• Умение оперативно и качественно решать вопросы по WEB разработке;
• Умение работать в команде.
• Знание основ Unix.
Обязанности:
• Проектирование и разработка нового функционала для корпоративных проектов, а также поддержка старого;
• Приведение проектов к единой архитектуре и рефакторинг.
• Разработка модулей для крупных корпоративных порталов;
• Работа с нагруженными распределёнными информационными системами;
• Привязка верстки к CMS.
Условия:
• Заработная плата: обсуждается индивидуально с успешным кандидатом;
• Работа в офисе ‚ район метро Павелецкая‚ 5 минут от метро;
• Оформление согласно ТК РФ;
• Оплата отпусков и больничных;
• Дружный‚ весёлый‚ молодой коллектив‚ доверительная теплая атмосфера;
• Профессиональный рост.
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