Ищу фрилансера (modx)

Ищу адекватного Фрилансера (желательно из Украины)

Из знаний требуется:

- cms MODx

- php

-ajax, js

Уровень знаний как минимум позволяющий собрать несложный сайт, но качественно!

остальное дело наживное:)

Из личных качеств главное: ответственность!

Ищу себе в помощника так как не хватает времени самому работать над всеми проектами,

ну а отказываться от проектов и постоянных клиентов не выход.

Детали готов обсудить по icq(есть в моих контактах)