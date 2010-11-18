Php-программист [со знанием регулярных выражений]

Требуется на удаленную работу php-программист.

Обязательное требование - умение писать парсеры, в том числе ОТЛИЧНОЕ знание регулярных выражений в PHP.

Первое время надо будет писать парсеры товаров для всех интернет-магазинов, указанных здесь http://mmt.su/v/0fj

Будет создаваться аналог сайта - http://mmt.su/v/0fk

Если есть выкладывайте примеры своих работ по парсингу.