Php-программист [со знанием регулярных выражений]

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется на удаленную работу php-программист.

Обязательное требование - умение писать парсеры, в том числе ОТЛИЧНОЕ знание регулярных выражений в PHP.

Первое время надо будет писать парсеры товаров для всех интернет-магазинов, указанных здесь http://mmt.su/v/0fj

Будет создаваться аналог сайта - http://mmt.su/v/0fk

Если есть выкладывайте примеры своих работ по парсингу.

PHP
13 лет назад
indikkk
Илья 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Веб-программист

    Ищется программист для работы на высоконагрузочный проект — новую социальную сеть. В вашем поле деятельности будет написание скриптов на back-end проекта. Что мы ищем в кандидате: — Уверенное знание php, ООП, MVC, Ajax — Опыт работы с использованием языка ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются опытные в osCommerce программисты

    Требуются опытные в osCommerce программисты для установки на интернет-магазины клиентов модулей с сайта osCommerce-Help.ru. Чаcто нужна не просто установка, а модификация модулей под специфику клиента или написание новых модулей по нечеткому ~ процентов на 50% ТЗ. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно требуется программист 1С-Битрикс

    $500

    Требуется специалист, хорошо знающий редакцию "Корпоративный портал" Битрикс (сервер под Windows). Есть большой и срочный объем работы. Обращаться в скайп errnestino. Или звонить на телефон: 8-916-9258318 Эрнст.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш-программист на игровой проект

    $1000

    Срочно требуется флеш-программист на разработку игры для соц. сети "Вконтакте". От кандидата требуется: 1. Полная загрузка на месяц. 2. Ответственность. 3. Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. 4. Готовые наработки, для подобных проектов. Если у вас есть ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист для написания и тестирования проектов

    Работа в офисе, Москва Требования: Знание языков программирования php5, java, ajax Пунктуальность, усидчивость, самообучаемость. на начальном этапе работы требуется тестировать отлаживать проект (все подробности в личке) Зп оговаривается , при хорошей работе будет достойная + премии.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу разработчиков Drupl, Joomla

    Человек, хорошо разбирающийся в API этих двух систем приглашается к сотрудничеству в проекте. Подробности проекта при личном общении. Можно также писать в скайп: barelby, с пометкой Drupl, Joomla.

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад