Специалист на Битрикс

Ищутся на удалённую работу на фуллтайм отличные php-кодеры, проживающие в Севастополе. Требования: 2+ года опыта или яркие работы. з/п от $1500 до ... Отпишите с указанием ссылок на проекты, в которых принимали участие, и опишите свой личный вклад в ...