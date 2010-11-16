Программист PHP5 ООП

Компания ArtWeb Studio Все вакансии этой компании Регион Киев Зарплата по результатам собеседования Раздел IT, компьютеры, Интернет Требования к соискателю Вид занятости неполная занятость Образование высшее Возраст от 22 лет Описание вакансии Компания, развивающая в сфере информационных технологий приглашает к сотрудничеству специалиста по геокодированию. Основные задачи: Геокодирование - работа с картами google, visicom, ...
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Ищутся на удалённую работу на фуллтайм отличные php-кодеры, проживающие в Севастополе.
Требования:
2+ года опыта или яркие работы.
з/п от $1500 до ...
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