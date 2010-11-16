Программист PHP5 ООП

Ищутся на удалённую работу на фуллтайм отличные php-кодеры, проживающие в Севастополе.

Требования:

2+ года опыта или яркие работы.

з/п от $1500 до ...

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