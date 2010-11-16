Программист PHP5 ООП

$2500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки257 просмотров
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Ищутся на удалённую работу на фуллтайм отличные php-кодеры, проживающие в Севастополе.

Требования:

2+ года опыта или яркие работы.

з/п от $1500 до ...

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PHP
13 лет назад
rior
Илья 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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