Три программиста-разработчика .NET

Нужен человек - подробно документирующий код в процессе его создания; - без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования; - понимающий основы ООП в PHP; - ответственно подходящий к поставленной задаче; - работающий на результат; - умеющий и желающий ...