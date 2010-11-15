Три программиста-разработчика .NET

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок285 просмотров
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Для инновационного федерального проекта требуются 3 программиста-разработчика:

Муж./жен., опыт программирования .NET;

VS 2008-2010, .NET 2.0 и выше, MS SQL 2008,

Желательно jQuery, MVC, UnitTests;

Опыт работы с чужим кодом и в совместных командных разработках;

Опыт в разработке систем по обработке больших объемов данных;

Написание и поддержка существующих сервисов и приложений;

График работы: 5 дней по 2-4 часа, возможно совмещение;

Резюме и skype (для собеседования) присылайте на e-mail: [email protected]

13 лет назад
poisk11
Олег 
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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