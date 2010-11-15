Три программиста-разработчика .NET

В компанию SoftLogic Group (*) требуется удаленный PHP разработчик с опытом 1. Требования Обязательные требования: - PHP (ООП) (опыт от 2 лет); - MySQL или прочие сопоставимые по уровню СУБД; - технический английский (умение читать документацию и писать); - выделенный интернет. Желательные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для инновационного федерального проекта требуются 3 программиста-разработчика:
Муж./жен., опыт программирования .NET;
VS 2008-2010, .NET 2.0 и выше, MS SQL 2008,
Желательно jQuery, MVC, UnitTests;
Опыт работы с чужим кодом и в совместных командных разработках;
Опыт в разработке систем по обработке больших объемов данных;
Написание и поддержка существующих сервисов и приложений;
График работы: 5 дней по 2-4 часа, возможно совмещение;
Резюме и skype (для собеседования) присылайте на e-mail: [email protected]
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