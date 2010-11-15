PHP программист

Нужен человек

- подробно документирующий код в процессе его создания;

- без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования;

- понимающий основы ООП в PHP;

- ответственно подходящий к поставленной задаче;

- работающий на результат;

- умеющий и желающий работать в команде;

- умеющий читать и понимать документацию на английском языке;

- умеющий писать документацию на русском языке;

- способный аргументированно отстоять сроки реализации порученной ему задачи;

Необходим опыт:

- программирования и поддержки динамических сайтов;

- создания систем администрирования, индивидуальных back-office'ов и сервисов;

- проектирования БД;

- применения технологий: PHP, mySQL, HTML, CSS;

Полезен опыт:

- применения технологий: JavaScript, DHTML, XML, XSLT;

- создания веб проектов с использованием wordpressl, движка форумов IPB, phpBB;

Задачи:

- проектирование и разработка вебпроектов различных уровней сложности c использованием технологий Apache, PHP, mySQL, XML, XSLT;

- участие в развитии направления разработки интернет приложений;

Что можем предложить:

- удаленная работа с достаточно гибким графиком

- неформальное устное общение по скайпу, консультации с другими программистами при необходимости

в предложении жду опыт работы, возможно примеры выполненных проектов и желаемая зп в месяц за полный день или полставки