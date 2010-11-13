Ищем опытных разработчкиков грабберов

Для разработки сложных, динамических PHP+MySQL+Ajax проектов. Понимающий и способный воплотить концепцию Web2.0 в жизнь. Только для опытных спецов с разумными запросами и богатым портфолио. Ответственность, умение сдать работу вовремя, постоянный онлайн контакт. Совмещение с учебой и другой постоянной работой ...