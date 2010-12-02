Флешеру - мультипликатору в команду нужен флешер - программист (as2, as3 , php, html). Для выполнения общих проектов. Оплата договорная, связь через асю. 497294429
Старший программист PHP + Mysql (Интернет-магазин)
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Компании, ведущая комплекс собственных интернет-магазинов, требуется старший программист
Текущая ситуация:
- Магазин построен на PHP + MySQL (основа oSCommerce)
- Есть два программиста на аутсорсинге
- Есть три интернет-магазина на одной базе данных, общая посещаемость порядка 20000 уник. в день
Развитие отдела программирования:
Формирование группы штатных программистов (2-4 человека) и ряда людей на аутсорсинге для модульной или специфичной работы (2-4 человека)
Основные задачи по работе:
- автоматизация внутренних процессов
- разработка сервисов для клиентов
- улучшение интерфейса интернет-магазинов
Задачи Старшего программиста
- Постановка задач для программистов
- Курирование их выполнения и окончательное внедрение на рабочий сайт
- Собственное написание программного кода (при увеличении штата эта часть работы будет уменьшаться, вначале она будет привалировать)
Требования к кандидату:
- Возраст от 25 до 35 лет
- Знание PHP, Mysql, Ajax, JavaScript, Html
- Организованность, соблюдение запланированных сроков реализации проектов
- Желание и способность развивать самостоятельно, интерес и понимание в области новых технологий
- Желание добиваться успешного результата и работать в команде
- Полная занятость на работе, без совмещения работы над сторонними проектами
Условия работы:
- Работа только в офисе (Москва, район пересечения Можайского шоссе и улицы Рябиновой)
- Рабочий график понедельник-пятница, с 10 до 19 (возможны изменения по согласованию)
- Заработная плата: 60 000р (испытательный срок - месяц, 45000р) -- спустя 3 месяца, с ростом штата и за трудовые успехи -- увеличение заработной платы и возможное введение дополнительной части зарплаты, зависящей от продаж и бонусная система
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