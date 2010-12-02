Старший программист PHP + Mysql (Интернет-магазин)

$2500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компании, ведущая комплекс собственных интернет-магазинов, требуется старший программист

Текущая ситуация:

- Магазин построен на PHP + MySQL (основа oSCommerce)

- Есть два программиста на аутсорсинге

- Есть три интернет-магазина на одной базе данных, общая посещаемость порядка 20000 уник. в день

Развитие отдела программирования:

Формирование группы штатных программистов (2-4 человека) и ряда людей на аутсорсинге для модульной или специфичной работы (2-4 человека)

Основные задачи по работе:

- автоматизация внутренних процессов

- разработка сервисов для клиентов

- улучшение интерфейса интернет-магазинов

Задачи Старшего программиста

- Постановка задач для программистов

- Курирование их выполнения и окончательное внедрение на рабочий сайт

- Собственное написание программного кода (при увеличении штата эта часть работы будет уменьшаться, вначале она будет привалировать)

Требования к кандидату:

- Возраст от 25 до 35 лет

- Знание PHP, Mysql, Ajax, JavaScript, Html

- Организованность, соблюдение запланированных сроков реализации проектов

- Желание и способность развивать самостоятельно, интерес и понимание в области новых технологий

- Желание добиваться успешного результата и работать в команде

- Полная занятость на работе, без совмещения работы над сторонними проектами

Условия работы:

- Работа только в офисе (Москва, район пересечения Можайского шоссе и улицы Рябиновой)

- Рабочий график понедельник-пятница, с 10 до 19 (возможны изменения по согласованию)

- Заработная плата: 60 000р (испытательный срок - месяц, 45000р) -- спустя 3 месяца, с ростом штата и за трудовые успехи -- увеличение заработной платы и возможное введение дополнительной части зарплаты, зависящей от продаж и бонусная система

PHPMySQL
13 лет назад
zhdankin
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Флешер в команду

    Флешеру - мультипликатору в команду нужен флешер - программист (as2, as3 , php, html). Для выполнения общих проектов. Оплата договорная, связь через асю. 497294429

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Web-технолог

    $1500

    Здравствуйте! Мы разрабатываем очень интересный интернет-проект и нам требуется Web-технолог! Требования: - Отличное знание (X)HTML, CSS, JavaScript(jQuery или Dojo), JSON - Умение писать и поддерживать простой, понятный, кроссбраузерный код - Отличное знание и понимание принципов AJAX - Знание PHP, умение работать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист

    $1500

    Здравствуйте! Мы разрабатываем очень интересный интернет-проект и нам требуется PHP-программист! Требования: - Отличное знание PHP (Zend Framework, Doctrine) - Отличное знание алгоритмов, шаблонов проектирования - Умение писать и поддерживать простой, понятный код - Отличное знание и понимание принципов AJAX - Отличное знание ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется опытный PHP+MySQL+Ajax программист

    Для разработки сложных, динамических PHP+MySQL+Ajax проектов. Понимающий и способный воплотить концепцию Web2.0 в жизнь. Только для опытных спецов с разумными запросами и богатым портфолио. Ответственность, умение сдать работу вовремя, постоянный онлайн контакт. Совмещение с учебой и другой постоянной работой ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист DLE

    Требуется человек, который может постоянно выполнять мелки задания по доработки сайта работающего на CMS DLE. Задачи могут быть самыми разными, от элементарной установки модуля, до изменения стандартного функционала.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Главспец PHP + 2 программиста

    Требования: Глубокие знания PHP+MeSQl Условия работы: Жить проектом, за что потом будете получать бонусы и привилегии, Полный рабочий день Обязанности: Создание социальной сети (аналог ведущих на рынке). В штате будут также еще 1-2 программиста. Проект постоянный и в ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист

    В связи с увольнением прошлого программиста, ищу нового для постоянного сотрудничества. Интересуют только профессионалы своего дела, школьникам и веб-студиям просьба не беспокоиться. Предпочтение будет отдаваться взрослым людям с хорошим портфолио и умеренным аппетитом, поэтому сразу ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php программист на постоянку. Пока строго Питер.

    $1500

    Нужен пхп программист в динамично развивающийся проект. Обязателен опыт в разработке скриптов и web приложений‚ с использованием PHP и MySql от 2-х лет. PHP на высоком уровне: -опыт создания многопоточных приложений для сбора информации из Интернет MySQL - опыт ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим php программист с опытом работы

    Опыт работы в сфере разработки сайтов. Знание HTML, PHP, JavaScript, SQL обязательны. Задача выполнять проекты по техническому заданию (на нашем движке). З\п возможна как по проектам, так и фиксированная. Поток работы большой, поэтому интересует постоянное ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад