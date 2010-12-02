Старший программист PHP + Mysql (Интернет-магазин)

Компании, ведущая комплекс собственных интернет-магазинов, требуется старший программист

Текущая ситуация:

- Магазин построен на PHP + MySQL (основа oSCommerce)

- Есть два программиста на аутсорсинге

- Есть три интернет-магазина на одной базе данных, общая посещаемость порядка 20000 уник. в день

Развитие отдела программирования:

Формирование группы штатных программистов (2-4 человека) и ряда людей на аутсорсинге для модульной или специфичной работы (2-4 человека)

Основные задачи по работе:

- автоматизация внутренних процессов

- разработка сервисов для клиентов

- улучшение интерфейса интернет-магазинов

Задачи Старшего программиста

- Постановка задач для программистов

- Курирование их выполнения и окончательное внедрение на рабочий сайт

- Собственное написание программного кода (при увеличении штата эта часть работы будет уменьшаться, вначале она будет привалировать)

Требования к кандидату:

- Возраст от 25 до 35 лет

- Знание PHP, Mysql, Ajax, JavaScript, Html

- Организованность, соблюдение запланированных сроков реализации проектов

- Желание и способность развивать самостоятельно, интерес и понимание в области новых технологий

- Желание добиваться успешного результата и работать в команде

- Полная занятость на работе, без совмещения работы над сторонними проектами

Условия работы:

- Работа только в офисе (Москва, район пересечения Можайского шоссе и улицы Рябиновой)

- Рабочий график понедельник-пятница, с 10 до 19 (возможны изменения по согласованию)

- Заработная плата: 60 000р (испытательный срок - месяц, 45000р) -- спустя 3 месяца, с ростом штата и за трудовые успехи -- увеличение заработной платы и возможное введение дополнительной части зарплаты, зависящей от продаж и бонусная система