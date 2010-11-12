Флешер в команду

Веб-программированиеЗавершен1 заявка261 просмотр
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Флешеру - мультипликатору в команду нужен флешер - программист (as2, as3 , php, html). Для выполнения общих проектов.

Оплата договорная, связь через асю. 497294429

13 лет назад
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
TanaTiX
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$120
Блестяще выполненная программная часть работы. Чётко и в срок исполнены все пункты ТЗ. Дополненительные правки вносились без задержки. Качественная работа за разумные деньги + отличная работа в команде. Рекомендую всем, как высококласного специалиста.
Особа со всех сторон замечтательная: приятно работать и просто общаться с таким человеком. Готова к новым идеям, открыта для обсуждения проекта. Рекомендую, при такой напарнице только положительные эмоции
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