Php программист на постоянку. Пока строго Питер.

$1500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок137 просмотров
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Нужен пхп программист в динамично развивающийся проект.

Обязателен опыт в разработке скриптов и web приложений‚ с использованием PHP и MySql от 2-х лет.

PHP на высоком уровне:

-опыт создания многопоточных приложений для сбора информации из Интернет

MySQL - опыт работы с высоконагруженными базами данных. (~9млн. записей, ~200 запросов/сек. )

- Умение составлять сложные SQL-запросы;

Знание HTML‚ CSS, JS, jQuery, AJAX, XML, JSON;

Умение разбираться в чужом коде;

Опыт работы с шаблонизаторами (Smarty);

Опыт работы с CMS (Joomla)

Написание кода по стандартам‚ грамотное комментирование кода;

Знание основ Unix: базовые знания настройки named, httpd, mysqld nginx

Пока ищем человека только из Санкт-Петербурга. Возможна работа в офисе 5 дней в неделю или частично из дома.

З/п - $1500, возможны бонусы и премии.

Оставляйте свои заявки здесь.

PS: Будет очень здорово, если вы сразу же приложите куски вашего кода на пхп.

PHP
13 лет назад
lkzflck
Сергей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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